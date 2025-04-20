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Овчинина, Вагнера и Петтита эвакуировали после посадки корабля "Союз МС-26"

Овчинина, Вагнера и Петтита эвакуировали после посадки корабля "Союз МС-26"

Участники поисково-спасательной операции эвакуировали российских космонавтов Алексея Овчинина и Ивана Вагнера, а также американского астронавта Дональда Петтита после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-26".

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