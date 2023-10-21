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Аббас вместо ХАМАС: будущее Газы после наземной операции

Аббас вместо ХАМАС: будущее Газы после наземной операции

После выступления президента США Джо Байдена, в котором он назвал Израиль и Украину «важнейшими партнерами» и заявил, что попросит Конгресс оказать им финансовую помощь, стало понятно, что наземная операция израильской армии в секторе Газа, которая откладывалась уже несколько раз, может начаться в любой момент.

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