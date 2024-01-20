Core i9-14900HX, GeForce RTX 4070 Laptop, экран 2,5K 240 Гц, 32 ГБ ОЗУ – за 1400 долларов. Представлен игровой ноутбук Hasee Ares T8

Ассортимент китайского бренда Hasee пополнился мощным игровым ноутбуком Hasee Ares T8. Устройство базируется на топовом процессоре Intel Core i9-14900HX, в конфигурации также 3D-ускоритель GeForce RTX 4070 Laptop с потреблением 140 Вт, 32 ГБ ОЗУ и SSD объемом 1 ТБ.
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