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Легенды Формулы-1 на аукционе!

Легенды Формулы-1 на аукционе!

Коллекция чемпиона мира Найджела Мэнселла выставлена на аукцион в Монако!Два основных лота - это невероятные спидстеры Формулы-1: Ferrari 640 1989 года Williams FW14 1991 года (культовая "Сенна-Такси")Любители экзотических спортивных автомобилей также смогут найти что-то интересное для себя! Найджел Мэнселл выступал за Скудерию Феррари с 1989 по 1990 годЧемпион мира Формулы-1 1992 года, чемпион IndyCar 1993 года, победитель Grand Prix Masters 2005 года – это лишь малая часть достижений Найджела Мэнселла.

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