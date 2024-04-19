Баскетболистки школы №222 вышли в финал всероссийского турнира

Как сообщает паблик школы, в суперфинал чемпионата Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ», вышла команда из Восточного Дегунина — Тут должна звучать барабанная дробь… Наши девчонки победили в борьбе за выход в финал со счетом 48:89! — не скрывает своей радости администрация школы.