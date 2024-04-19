Дегунинские вести
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дегунинские вести

20 подписчиков

Свежие комментарии

Баскетболистки школы №222 вышли в финал всероссийского турнира

Как сообщает паблик школы, в суперфинал чемпионата Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ», вышла команда из Восточного Дегунина — Тут должна звучать барабанная дробь… Наши девчонки победили в борьбе за выход в финал со счетом 48:89! — не скрывает своей радости администрация школы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх