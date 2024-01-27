Мурашко: РФ не угрожает «болезнь X» из-за развитой системы здравоохранения

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заверил, что страна готова к «Болезни X» благодаря развитой системе здравоохранения и её способности адаптироваться к новым вызовам с высокой скоростью.
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