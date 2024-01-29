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Общественная служба новостей

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В Братске соседи избили хозяйку питбуля, который напал на пенсионерку и ее дочь

В Братске соседи избили хозяйку питбуля, который напал на пенсионерку и ее дочь

В городе Братске соседи избили хозяйку питбуля после того, как собака повторно напала на людей. Как сообщили в управлении МВД по региону, инцидент произошел после того, как питбуль вторично напал на пенсионерку и ее дочь.

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