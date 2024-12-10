Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к российскому коллеге Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты в республике.
И.о. премьера Абхазии попросил Мишустина возобновить социальные выплаты
Комментарии
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Сергей Трофимов
не платить им ни копейки пусть живут за свой счет и в Россию им закрыть дорогу навсегда
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3 час.
O
Olga
Странный вопрос после статьи: самое правильное для них - попроситься в состав России... А они нам нужны?!!! С какой радости Россия должна столько бездельников взвалить на себя и кормить?!! Абхазцы как никогда не работали и ничего не делали, так и будут сидеть. Зачем России сейчас этот балласт?
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3 час.
ИН
Ирина Некрасова
Прежде чем поворачиваться к кому-то задом, подруга Абхазия, нужно быть уверенной, что зад не голый! Иначе получается как-то неловко...
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31 сек.
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