И.о. премьера Абхазии попросил Мишустина возобновить социальные выплаты

O

Olga

Странный вопрос после статьи: самое правильное для них - попроситься в состав России... А они нам нужны?!!! С какой радости Россия должна столько бездельников взвалить на себя и кормить?!! Абхазцы как никогда не работали и ничего не делали, так и будут сидеть. Зачем России сейчас этот балласт?