CNN: Зеленский уволит Залужного с поста главкома ВСУ до конца недели

В качестве преемника генералу рассматривают в том числе Буданова и Сырского, сообщает телеканалПрезидент Украины Владимир Зеленский до конца этой недели подпишет указ об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщает CNN со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии