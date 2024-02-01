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CNN: Зеленский уволит Залужного с поста главкома ВСУ до конца недели

CNN: Зеленский уволит Залужного с поста главкома ВСУ до конца недели

В качестве преемника генералу рассматривают в том числе Буданова и Сырского, сообщает телеканалПрезидент Украины Владимир Зеленский до конца этой недели подпишет указ об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщает CNN со ссылкой на источники.

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