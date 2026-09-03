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Ударный потенциал РФ растёт: зафиксировано расширение комплекса в «Алабуге»

Ударный потенциал РФ растёт: зафиксировано расширение комплекса в «Алабуге»

В особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Алабуга», расположенной в Елабужском районе Республики Татарстан, продолжается масштабное расширение инфраструктуры, задействованной в выпуске БПЛА-камикадзе семейства «Герань».

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