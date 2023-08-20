Миссия российской автоматической станции "Луна-25" к Луне закончилась неудачей на последнем этапе.Из-за неустановленных технических проблем, станция вышла на нерасчетную орбиту, с которой в итоге сошла и упала на поверхность Луны, предварительно прекратив передавать данные телеметрии.
Не долетела
Комментарии
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Лидия
Долго живу и во время информационной вольницы помню опубликованные запрещённые раньше статьи и исследования, где писали, что какая-то сила не допускает земные аппараты в некоторые места Луны, и что там не просто пустыня, а ест какие-то признаки заселения.
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14 час.
Виктор Рыбаков
Как это по-нашему! -"Она утонула....упала....не долетела....".
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13 час.
Лидия
Кто может - делает, иногда и с ошибками, кто не может - критикует.
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12 час.
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