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Копеечка - Объявления Донбасса

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Пожарная сигнализация, системы оповещения и видеонаблюдения в Донецке - Договорная

Пожарная сигнализация, системы оповещения и видеонаблюдения в Донецке - Договорная

Мы предлагаем полный спектр услуг по слаботочным системам. Наши специалисты выполняют прокладку силовых кабельных сетей, точную трассировку как силовых, так и слаботочных систем, включая системы видеонаблюдения, контроля доступа (СКУД), охранной сигнализации (ОС) и другие.

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