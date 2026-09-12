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Андриевский о 3:1 с «Барысом»: «Амур» проявил мужество и характер, выдержал натиск, победил заслуженно»

Главный тренер « Амура »  Александр Андриевский высказался о победе над « Барысом » (3:1) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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