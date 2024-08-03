Координатор подполья Лебедев: ВС РФ ударили по расположению ВСУ в Покрове

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в Telegram-канале, что российские войска нанесли удары по пункту расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и артиллерийской системе в Покрове Днепропетровской области.
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