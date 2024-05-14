Шольц рассказал, как пройдут переговоры по Украине в Швейцарии

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что не стоит многого ожидать от предстоящей в июне конференции по Украине в Швейцарии, поскольку она, по его словам, является лишь отправной точкой, которая может привести к прямым переговорам между Россией и Украиной.