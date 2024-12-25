NatPress.NET - ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Глава Адыгеи принял участие в акции «Ёлка желаний»

Глава Адыгеи принял участие в акции «Ёлка желаний»

Продолжаем дарить радость детям, исполняя их мечты в рамках акции «Ёлка желаний». Благодаря этой акции оказывается помощь детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья, детям участников СВО и ребятам из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх