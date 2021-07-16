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Меркель в беседе с Байденом неожиданно вступилась за «Северный поток - 2»

Меркель в беседе с Байденом неожиданно вступилась за «Северный поток - 2»

Российский газопровод «Северный поток 2» является дополнительным проектом и не замещает украинский транзит.

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Геннадий Бережнов
Почему неожиданно, она его всегда отстаивала. А Киеву обещает сохранить трубу. Однако уходя можно и пообещать, зная что с 2024 г. она заткнётся, если не лопнет ранее! Возможно Байден её реконструирует, он охочь помогать!

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