Меркель в беседе с Байденом неожиданно вступилась за «Северный поток - 2»

Русская планетаПолитикаМеркель в беседе с Байденом неожиданно вступилась за «Северный поток - 2»Российский газопровод «Северный поток 2» является дополнительным проектом и не замещает украинский транзит.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновПочему неожиданно, она его всегда отстаивала. А Киеву обещает сохранить трубу. Однако уходя можно и пообещать, зная что с 2024 г. она заткнётся, если не лопнет ранее! Возможно Байден её реконструирует, он охочь помогать!Комментировать
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