439 жителей Поморья прошли реабилитацию после производственных травм в 2026 году

С начала 2026 года на санаторно-курортное лечение пострадавших направлено более 48 млн рублей, а само лечение длится до 21 дня, для травм позвоночника — до 42 дней.
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