Каким станет русский язык через 50 лет?

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешекПолитикаКаким станет русский язык через 50 лет?Язык постоянно меняется – и это нормально. Если внимательно присмотреться, сейчас мы говорим совсем не так, как в 1990-е.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьANANATOLY NALIOTOVНаш язык всегда молча всё впитывал, Даже злой азиатский "кирдык". ЗаПЛЭЙОФФили, заФЛЭШМОБили безотказный русский язык! Но я верю, не канет он в Лету, Перегруженный, не налегке. Высоцкий пел: "в парижских туалетах Есть надписи на русском языке!Комментировать
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