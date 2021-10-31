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Каким станет русский язык через 50 лет?

Каким станет русский язык через 50 лет?

Язык постоянно меняется – и это нормально. Если внимательно присмотреться, сейчас мы говорим совсем не так, как в 1990-е.

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ANATOLY NALIOTOV
Наш язык всегда молча всё впитывал, Даже злой азиатский "кирдык". ЗаПЛЭЙОФФили, заФЛЭШМОБили безотказный русский язык! Но я верю, не канет он в Лету, Перегруженный, не налегке. Высоцкий пел: "в парижских туалетах Есть надписи на русском языке!

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