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Царьград

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"Лада Веста" получит новые опции в 2025 году

"Лада Веста" получит новые опции в 2025 году

Флагманская модель отечественной "Лады" в будущем году обзаведётся несколькими новыми опциями.Lada Vesta получит ключ-карту, климат-контроль и амбиентную подсветку в 2025 году, пишет "Автостат" со ссылкой на производителя.

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