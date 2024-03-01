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Нижегородский район

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Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

В 2023 году столичный метрополитен получил 360 инновационных вагонов «Москва-2020» Сергей Собянин, мэр Москвы, поделился итогами строительства дорог в 2023 году и планами на 2024 год в своем блоге на официальном портале.

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