На Ставрополье установлен подозреваемый в серии хищений ювелирных изделий и денежных средств из домовладений

В период длительных праздничных выходных в дежурную часть отдела МВД России «Нефтекумский» поступило несколько заявлений от граждан о том, что в период их отсутствия из домовладений были похищены золотые изделия и деньги.
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