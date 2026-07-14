Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

990 подписчиков

На Ставрополье установлен подозреваемый в серии хищений ювелирных изделий и денежных средств из домовладений

На Ставрополье установлен подозреваемый в серии хищений ювелирных изделий и денежных средств из домовладений

В период длительных праздничных выходных в дежурную часть отдела МВД России «Нефтекумский» поступило несколько заявлений от граждан о том, что в период их отсутствия из домовладений были похищены золотые изделия и деньги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии