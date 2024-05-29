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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Мэр Барнаула вновь возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края

Мэр Барнаула вновь возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края

Ранее Вячеслав Франк стал самым популярным градоначальником в СМИ по итогам 2023 года Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил рейтинг алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в апреле 2024 года.

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