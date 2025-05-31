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The Guardian: Лондон в ближайшие дни намерен официально подтвердить, что Россия остаётся одной из наиболее серьёзных угроз

The Guardian: Лондон в ближайшие дни намерен официально подтвердить, что Россия остаётся одной из наиболее серьёзных угроз

Советники британского премьера Кира Стармера подготовили 130-страничный доклад, в котором «предупреждают» о «непосредственной» опасности, исходящей от России, и говорят о необходимости сделать выводы из событий на Украине, пишет газета The Guardian.

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