Ярмарка корпоративного сотрудничества в Самаре привлекла внимание крупных промышленных компаний

В Самаре прошел форум взаимодействия крупных промышленных компаний и местных предпринимателей. На этом мероприятии представители крупных компаний смогли ознакомиться с товарами и услугами местных поставщиков, а также узнать об их потребностях в различных сферах деятельности.
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