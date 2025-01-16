Декан Ручкина: новая система образования в РФ усилит знания специалистов

Российские вузы с 2026 года перейдут на новую двухуровневую систему образования вместо Болонской. Декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина рассказала, что благодаря перестройке системы усилятся знания будущих специалистов.
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