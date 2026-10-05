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Ларионов — о новом главе IIHF: «Хороший парень, знаю его много лет. С ним у России будет больше шансов вернуться»

Ларионов — о новом главе IIHF: «Хороший парень, знаю его много лет. С ним у России будет больше шансов вернуться»

Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов высказался об избрании 71-летнего немца Франца Райндля на должность президента Международной федерации хоккея (IIHF).

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