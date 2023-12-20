"Защищая интересы страны": Путин сделал важное заявление

Владимир Путин во время разговора с награжденными звездами Героя России бойцами СВО сделал важное заявление19 декабря 2023 года во время разговора с награжденными звездами Героя России бойцами СВО президент России Владимир Путин сделал важное заявление.
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