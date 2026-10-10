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Татар-информ

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«Расширяем зеленый каркас»: на «Голубых озерах» высадили ели, сосны и каштаны

«Расширяем зеленый каркас»: на «Голубых озерах» высадили ели, сосны и каштаны

К Всероссийской акции «Сохраним лес» присоединились сегодня жители Татарстана. На ООПТ «Голубые озера» высадили 105 саженцев ели европейской, сосны обыкновенной и каштана конского.

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