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ЕС или ЕАЭС? Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении

ЕС или ЕАЭС? Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении

Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС.

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