ЕС или ЕАЭС? Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении

Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС.
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