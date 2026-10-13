Минсельхоз Приангарья передал овощи в дом-интернат для престарелых и инвалидов

В рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сотрудники минсельхоза Приангарья организовали акцию, в рамках которой передали около 60 килограммов овощных культур, выращенных на собственных садовых участках, в «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
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