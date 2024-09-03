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Ученые рассказали, какие две диеты помогут замедлить старение

Ученые рассказали, какие две диеты помогут замедлить старение

Фрукты и овощи играют важную роль благодаря содержанию антиоксидантов и витамина С.Исследования показали, что две диеты — средиземноморская и MIND (похожа на средиземноморскую, но с меньшим количеством продуктов животного происхождения) — могут защитить от ухудшения когнитивных функций в зрелом и пожилом возрасте.

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