Власти Барнаула передали "Почте России" четыре помещения, арендуемые под отделения

Ежегодно администрация получала за них 1,1 млн рублей. Однако объектам нужна реконструкция Барнаульские власти передали в федеральную собственность четыре помещения, которые арендует "Почта России" для своих отделений.
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