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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Власти Барнаула передали "Почте России" четыре помещения, арендуемые под отделения

Власти Барнаула передали "Почте России" четыре помещения, арендуемые под отделения

Ежегодно администрация получала за них 1,1 млн рублей. Однако объектам нужна реконструкция Барнаульские власти передали в федеральную собственность четыре помещения, которые арендует "Почта России" для своих отделений.

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