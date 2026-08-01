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Почему второй развод Леонида Якубовича до сих пор вызывает споры спустя десятилетия

Почему второй развод Леонида Якубовича до сих пор вызывает споры спустя десятилетия

Историю второго развода Леонида Якубовича и сегодня пересказывают по-разному. За годы вокруг неё появилось немало интерпретаций, однако подтверждённая хронология и публичные интервью самих участников рисуют гораздо более сдержанную картину.

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