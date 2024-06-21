Сати Казанова призналась, что забеременела не в самое лучшее время

Певица Сати Казанова призналась, что не один год мечтала забеременеть. Артистка очень счастлива в своем браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо, и возможность стать мамой для нее стала настоящим чудом.
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