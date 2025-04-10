В США хотят погасить свой огромный госдолг за счет российской нефти

В США сенаторы Джон Эрнст от Республиканской партии и Ричард Блюменталь от Демократической внесли в Конгресс законопроект, который предполагает создание фонда по контролю за соблюдением санкций в отношении России.
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