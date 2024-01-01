Игнатьев день 2 января: что можно и чего нельзя делать, приметы дня Даниил Архаров2 января – день, требующий особой бдительности в отношении красного цвета, который, согласно древним преданиям, может привлечь несчастья и плохое самочувствие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии