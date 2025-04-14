В России ответили на слова Рубио об ударе в Сумах

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в социальной сети X (бывшая Twitter) задался вопросом, хотят ли Соединенные Штаты прекратить регулярные атаки вооруженных сил Украины по мирным жителям в Российской Федерации.
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