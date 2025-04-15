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Как российская ПВО смогла сбить F-16 в глубоком украинском тылу

Как российская ПВО смогла сбить F-16 в глубоком украинском тылу

После заявления ВВС Украины 12 апреля о потере истребителя четвертого поколения F-16 и гибели пилота в ходе боевого задания, проходившего в “чрезвычайно сложных условиях”, Министерство обороны России сообщило, что самолет был сбит российскими ПВО.

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