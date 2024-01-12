Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Нападение на Йемен: «американцы и британцы пожалеют о своей агрессии»

Нападение на Йемен: «американцы и британцы пожалеют о своей агрессии»

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Комментарии
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Петр
Плохо это всё. Раскручивают маховик войны. Значит война нужна и выгодна. А повод в такой обстановке найти не трудно.
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18 час.
Россиянин
Пора Лондон бомбить.  Бритты не видели еще войны на своей территории.
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18 час.
СК
Сергей Ковалев
гегемон мутит перманентные конфликты на внешнем для себя контуре в тактике ослабления альтернативного полюса. беЗконечно это продолжаться не может по определению. наиболее действенный способ угомонить застрельщика - ударить по нефтяной экономике, - цены на бензин в пиндостане всегда очень чувствительный фактор для него...
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