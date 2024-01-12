Нападение на Йемен: «американцы и британцы пожалеют о своей агрессии»

Плохо это всё. Раскручивают маховик войны. Значит война нужна и выгодна. А повод в такой обстановке найти не трудно.

Пора Лондон бомбить. Бритты не видели еще войны на своей территории.

СК

Сергей Ковалев

гегемон мутит перманентные конфликты на внешнем для себя контуре в тактике ослабления альтернативного полюса. беЗконечно это продолжаться не может по определению. наиболее действенный способ угомонить застрельщика - ударить по нефтяной экономике, - цены на бензин в пиндостане всегда очень чувствительный фактор для него...