Однажды в Афганистане я ехал в горячей пустыне и на чёрной раскалённой земле увидел дохлого ишака. Он пролежал на солнце, его бока страшно вздулись, из распухших губ вываливался синий язык.
Политическая падаль
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amir amirov
Автор, к сожалению снова ржавый Толик выйдет сухим из воды.
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9 час.
Надежда Петракова
бла...бла...и далее блааааа.... А рыжий процветает и центр пьяницы Ельцина стоит и действует во славу Разрушителю((((😡
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9 час.
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