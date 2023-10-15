Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Meerflieger
    Вообще-то, это я не тебя спросил. И на этот твой коммент я ответил. "... но только ты мимо пробежал не вникая и не ...О справедливости ...
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Политическая падаль

Политическая падаль

Однажды в Афганистане я ехал в горячей пустыне и на чёрной раскалённой земле увидел дохлого ишака. Он пролежал на солнце, его бока страшно вздулись, из распухших губ вываливался синий язык.

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Комментарии
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amir amirov
Автор, к сожалению снова ржавый Толик выйдет сухим из воды.
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9 час.
Надежда Петракова
бла...бла...и далее блааааа.... А рыжий процветает и центр пьяницы Ельцина стоит и действует во славу Разрушителю((((😡
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9 час.

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