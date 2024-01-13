НХЛ призвала IIHF допустить Израиль до международных турниров

Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с призывом к Международной федерации хоккея (IIHF), требуя допустить сборную Израиля до международных турниров под эгидой IIHF и принять необходимые меры для обеспечения безопасности израильской команды.
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