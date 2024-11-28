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Стало известно, каким каким уголкам Земли грозит климатическая опасность

Стало известно, каким каким уголкам Земли грозит климатическая опасность

Глобальное потепление в разной степени затрагивает разные регионыПервую глобальную карту зон климатической опасности создали в Международном институте прикладного системного анализа (IIASA) в Лондоне и Колумбийского университета из Нью-Йорка.

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