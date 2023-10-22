Минобороны опубликовало видео уничтожения пехоты ВСУ в районе Клещеевки

РИАМО - 22 окт. Министерство обороны России опубликовало видеозапись уничтожения пехоты ВСУ расчетом противотанкового ракетного комплекса «Южной» группировки войск, сообщает пресс-служба военного ведомства.
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