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Физкультура для памяти: 30 минут упражнений улучшат когнитивные функции

Физкультура для памяти: 30 минут упражнений улучшат когнитивные функции

Всего полчаса в день занятий физической активностью помогут улучшить память у людей старше 50 лет.Исследование, проведённое в Университетском колледже Лондона, выявило, что физическая активность может улучшать когнитивные функции на следующий день.

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