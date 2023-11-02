Евгения Медведева выступит в новогоднем спектакле Ильи Авербуха

В новом ледовом шоу фигуристка предстанет в неожиданной роли. фото: Соцсети27 декабря 2023 года на Малой спортивной арене комплекса «Лужники» состоится премьера новогоднего шоу Ильи Авербуха «Корова на льду» по мотивам одноименной сказки писателя Антона Сои.