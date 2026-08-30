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Студентка Алина Ерохина управляет комбайном на полях Орловщины

Студентка Алина Ерохина управляет комбайном на полях Орловщины

Четверокурсница Орловского технологического техникума Алина Ерохина участвует в уборке урожая в Колпнянском районе.

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