"Известия": 42% россиян потратили бы выигрыш в лотерее на собственное жилье

Почти каждый третий россиянин хотя бы раз покупал лотерейный билет. При этом большинство участников не рассчитывают на получить крупный выигрыш.
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