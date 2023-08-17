Политнавигатор За атаку на Крымский мост портовая инфраструктура Одессы и Николаева должна быть полностью уничтожена, чтобы предотвратить подобные диверсии.
«Это рискованно» – Живов призвал оставить в покое сухогрузы-нарушители
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Было бы гораздо лучше занять Одесскую и Николаевскую области, дабы лишить Украину выхода к морю. И тогда отпадёт вопрос о досмотре судов.
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6 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ А что тут думать? Когда СНОВА взорвали Крымский мост, то какой-то украинский политик так и заявил, что Крымский мост НЕНУЖНАЯ конструкция и её следует уничтожить... Ну а российские военные считают, что ВЕСЬ портовый комплекс в Одессе и Измаиле - совершенно не нужные сейчас конструкции, а потому подлежат уничтожению... Справедливо? Да. И не Россия начала это...как аукнется - так и откликнется...
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4 час.
VV949
Ударить по Крымскому мосту могут не только с портов Украины...
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14 мин.
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