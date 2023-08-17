«Это рискованно» – Живов призвал оставить в покое сухогрузы-нарушители

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ А что тут думать? Когда СНОВА взорвали Крымский мост, то какой-то украинский политик так и заявил, что Крымский мост НЕНУЖНАЯ конструкция и её следует уничтожить... Ну а российские военные считают, что ВЕСЬ портовый комплекс в Одессе и Измаиле - совершенно не нужные сейчас конструкции, а потому подлежат уничтожению... Справедливо? Да. И не Россия начала это...как аукнется - так и откликнется...