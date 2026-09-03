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"Слишком много едоков": в Черновцах школьникам выдали по сырой морковке вместо горячего обеда

"Слишком много едоков": в Черновцах школьникам выдали по сырой морковке вместо горячего обеда

В украинских Черновцах разгорелся скандал из-за школьного питания — ученикам лицея №9 в качестве "горячего обеда" выдали целую сырую морковь.

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